台中市教育局舉辦閱讀輔導團為圖書教師辦客製化研習，讓圖書教師能力大躍進。（台中市政府提供）

台中市教育局為積極推動閱讀教育，今年國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選成績高居全國之冠！教育局長楊振昇說，111學年度除有教育部補助的44校設置圖書教師外；另再自行核定補助115校，共計159校設置圖書教師，並辦理研習活動，讓圖書教師能力大躍進。

楊振昇說，教育局積極推動各校設置「圖書教師」，2020年率全國之先成立「台中市政府教育局閱讀教育輔導團」，規畫圖書教師研習，協助教師獲得經營圖書館、規畫及推動閱讀教育專業知能；2022年度全國閱讀績優評選，台中市一舉拿到18個獎項，全國居冠。

楊振昇指出，為使台中市111學年度圖書教師能迅速上手推動閱讀業務，閱讀教育輔導團在北屯區松竹國小為圖書教師量身打造客製化「台中市圖書館閱讀推動教師初階培訓」，讓新手入門即上手，老手溫故而知新。研習邀請的師資皆為具多年推動閱讀實務經驗的台中市圖書教師。

參加研習的外埔國小教師嚴仟芳分享，她初任圖書教師，對閱讀推動業務較生疏，經過兩天培訓，不僅對圖書館經營有更清晰的概念，滿滿的教學資源與創新的想法讓她對自編閱讀課程更有自信，期待開學之後與學生一起實踐閱讀夢。

清水區大楊國小教師邱怡菁說，教育局辦理閱讀培訓，讓生手瞭解圖書館管理、圖書館志工的招募、圖資課與活動的規劃等細節，她會將這些寶貴的閱讀實務經驗帶回學校分享並落實，與大家一起感受「閱讀人」的溫度。

教育局強調，今年12月將進一步規畫辦理圖書教師「進階培訓」，提升教師的閱讀專業與教學自信。