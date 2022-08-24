37歲湯姓男子酒後駕車行駛霧峰中正路616巷撞到路邊停的貨車，貨車遭撞扯斷路邊瓦斯管，造成瓦斯漏氣，警消獲報立即到場處置。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

湯男肇逃回家，其車右前方嚴重損壞。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

超驚險，台中霧峰區今（24日）凌晨發生一起酒駕肇逃意外，37歲湯姓男子酒後駕車行駛霧峰中正路616巷撞到路邊停的貨車，貨車遭撞扯斷路邊瓦斯管，造成瓦斯漏氣，未料湯男撞車後竟未下車而是將車開回家中；警方獲報除通知瓦斯公司到場處置，也以車追人將湯男依公共危險罪嫌移送偵辦。

台中霧峰夜半瓦斯漏氣 竟是酒駕男撞車肇逃釀禍

台中霧峰區中正路616巷24日凌時發生交通事故造成瓦斯管線破裂大量漏氣，37歲湯姓男子酒後駕駛自用小客車，行駛中正路右轉中正路616巷，卻在巷內與停在路邊的自小貨車發生碰撞，小貨車被推撞扯斷天然氣管線造成瓦斯外洩，未料湯男男未下車處置，即駕車逃逸返回家中。

由於碰撞聲巨大，加上濃濃瓦斯味，讓鄰近住戶趕忙出門查看，一看瓦斯管遭扯斷漏氣，緊急報警，警消獲報到場，立即封鎖現場，並通知欣林天然氣公司派員到場處理，欣林天然氣公司員工在關閉瓦斯管線時不慎被割傷，到凌晨1點45分才將管線修復，撤除交通管制。

霧峰派出所所長葉利德表示，警方調閱路口監視器，以車追人，也迅速前往湯姓駕駛家中找到湯男，湯男坦承酒後駕車，警方也對他實施呼氣酒測值，訝然發現其酒測值超標甚多，根本是已喝到茫，警方也在訊後將全案依公共危險罪嫌移送偵辦。