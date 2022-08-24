台南殺警案凶嫌林信吾逃亡17小時落網，警方在緝凶嫌過程鎖定4名有地緣、前科等可疑對象，其中遭通緝1名陳姓男子也在其中，陳男照片更被網友瘋傳，陳男22日晚間9點主動到案，抱怨「造成我很大困擾」，雖有怨言但態度客氣，因有1條詐欺罪、2條過失傷害罪遭通緝，訊後解送台南地檢歸案。

這一起全台關注的台南殺警案，全民同仇敵愾，由於通緝犯陳男也是警方追查的嫌疑人之一，照片遭流出後，隨即被網友廣發，一時間陳男成為全台最受矚目的人物，但最後證實烏龍一場。

陳男22日晚間出面喊「人不是我殺的！」據了解，他到案時，情緒不太好但態度還算客氣，也向警方表達很多網友都覺得「他就是殺警凶手」，感覺很難熬，且這場烏龍已經造成他很大困擾。

台南警察局長方仰寧表示，警方第一時間清查贓車時，列出有偷車前科的對象，陳姓嫌犯也在其中，一開始陳男也是調查對象之一，至於陳男照片何以會流出，他則說，針對資料外洩，專案小組會深切檢討。