國內史上最大經濟犯罪的力霸東森掏空案，王又曾、王金世英夫妻落跑滯留美國不歸，王的子女王令麟等5人遭判刑定讞後入獄，陸續獲假釋出獄，其中王令一判刑12年，2018年假釋後，保護管束到2023年10月23日，他聲請解除限制出境，遭台北地方法院裁定駁回。

王又曾共有8名子女，除王令甫未捲入力霸掏空案，其餘7人都涉案被判刑，么子王令興被判刑2年確定，么女王令可被判刑1年、緩刑2年，須支付國庫200萬元定讞，2人免關都已執行完畢，王令台等5人，王令一判刑最重，遭裁定執行12年6月確定。

王令一相當不服，在獄中委由律師提起抗告，他主張掏空案中有一罪仍在更審中，定執行期的比例計算，應裁定執行11年8月，但高院認為，本案仍有一部分屬補充判決，經兼顧刑罰衡平原則，裁定執行12年，王不服提再抗告，2016年5月最高法院駁回確定。

王令一聲請解除限制出境，指他所涉的案件判決確定，且經定應執行刑為有期徒刑12年確定，他入監服刑，2018年1月19日假釋出監，法院所為限制出境之理由已消滅，聲請解除其出境、出海處分。

台北地院指出，王令一是因移民署及海巡署按照檢方執行保護管束指揮書，辦理王令一假釋期間限制出境、出海，並非台北地院裁定或處分限制其出境、出海，王令一向北院聲請解除其出境、出海之限制，於法即有不合，應予駁回，裁定駁回其聲請。