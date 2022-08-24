挾著傷口乳膏獲美藥證連飆兩日漲停的合一(4743)與中天(4128)，今日晨盤獲利回吐賣壓出籠，漲停都被打開，多空駁火交戰激烈，合一漲停打開20分鐘後，又重新鎖住漲停板242.5元，中天也由黑翻紅，漲幅超過5%，開盤25分鍾，成交量各為1.8萬、3.6萬張。同集團的鑽石生技今日開低，晨盤跌幅在10%左右。

合一與中天共同研發的廣效性抗新冠病毒小核酸新藥SNS812，已向美國FDA提出一期臨床試驗申請(IND)。

截至2022年8月22日止，嚴重急性呼吸系統新冠病毒已經感染全球超過5.96億人，造成超過668萬人死亡。變異株仍持續造成疫苗突破性感染(Breakthrough infection)與重覆感染(Repeated infection)，預期未來衍生的新變種病毒，將反覆在全球造成週期性的疫情，新冠病毒與人類長期共存已無法避免，廣效性抗新冠藥物將具有廣大的醫療需求。

SNS812為廣效性抗新冠病毒小核酸藥物，作用範圍涵蓋了當前新冠病毒近99.8%的變異株，並且能以皮摩爾(pico-molar)的濃度抑制 Alpha、Delta、Gamma、Epsilon和Omicron 等主流病毒株。此外，K18-hACE2轉基因小鼠的實驗顯示，SNS812可以通過預防性投藥，完全抑制感染後肺部活病毒的產生，感染後投藥的治療性研究亦顯示，可減少96.2%的活病毒產生。同時，SNS812也顯著降低了新冠病毒引起的肺部病徵，包含肺泡損傷、血栓和免疫細胞浸潤等。

新冠疫情持續變化，SNS812除了驗證對於新冠感染的治療與預防外，已逐漸常態性威脅人類健康的冠狀病毒流感化，將是SNS812的療效目標。