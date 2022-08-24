UBS出具最新報告指出，台股2022第2季業績表現約有51%公司優於預期、20%與預期一致，整體表現不錯。

UBS表示，台灣企業盈餘修正（Earning Revision）是否完成，主要取決於庫存消化進度和2023年經濟成長。其中，半導體相關和運動服飾預計在2023上半年完成去庫存；而筆電及個人電腦則預期在2023年第三季才能完成去庫存。最後UBS總結，台灣加權指數料將保持區間震盪，直到9月美聯儲在貨幣政策上有更多方向或企業第三季度的去庫存狀況有更明確的指引。

在國際市場方面，施羅德投信認為，目前全球經濟成長仍面臨不確定風險，但當資產價格調整到新的平衡，預期將看到股市出現反彈。投資人需要確保其決策過程能夠因應市場變化動態調整，同時也須注意分散投資風險。

施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，債券市場今年以來遭受嚴重拋售，使其價格下降與殖利率上升，但目前的債券價格與殖利率已變得更具吸引力，可望使資金開始逐漸流向債券。

施羅德多元資產團隊補充，雖然全球股市因預期美國升息腳步放緩有望而演出強勁反彈，但美歐等主要經濟體的通膨數字仍維持高檔。因此，預計在美國聯準會貨幣政策更趨明朗之前，金融市場恐將維持劇烈震盪格局。在操作策略看法上，施羅德多元資產團隊對於股票仍維持謹慎態度，保持減碼配置。債市方面，建議可進一步增持短天期國庫券ETF，以提升投組下檔防禦。