消息面：

1.美國商務部以國安為由，將另外7家與中國相關的企業和機構列入出口管制清單，其中大部分是與航太相關的實體。商務部表示，這些實體「獲取或試圖獲取美國產品以支持中國的軍事現代化」。新列入貿易黑名單的中國實體包括：中國航天科技集團第九研究院771所和772所、中國空間技術研究院502所和513所、中國電子科技集團第43研究所和第58研究所，以及珠海歐比特控制工程公司。

2.根據聯準會發布的7月會議記錄，明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）以及聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）當時支持央行貼現利率（discount rate）調升一整個百分點。

3.標普全球（S＆P Global）美國8月綜合採購經理人指數（PMI）為45，較7月份的47.7進一步下滑，為連續第二個月處於50榮枯點之下，並創下27個月新低。服務業PMI從7月的47.3下降至44.1，刷新27個月低點。製造業PMI從52.2跌至51.3，創下25個月新低，但仍維持擴張。

4.美國商務部公布，7月新屋銷售月減12.6%，比市場預期的月減2.5%惡化許多，並為今年以來第六度下滑；以年率計為51.1萬戶，，創下2016年初以來最疲弱的表現。房價中位數較去年同期漲8.2%，為43.94萬美元，創下2020年底以來最小漲幅。

5.根據房地產網站Zillow公布的最新調查報告，美國7月房價較6月下跌0.1%，為10年來房價首度回落。

6.白宮將2022年度財政赤字預測下修為1.032兆美元，稱聯邦政府收入超出預期，同時支出小於預期。

7.在數位聯準會決策官員近日來表態支持鷹派政策立場後，利率期貨市場顯示9月升息75個基點的可能性為52.5%，高於升息50個基點的可能性47.5%。

8.美國10年期公債殖利率尾盤漲3.4個基點，報3.059%，盤中一度大漲9.7個基點，升至3.081%。

9.在聯準會將繼續大幅升息的預期和避險需求帶動下，周二美元指數一度站上109.27，再創20年新高，但由於最新公布的經濟數據意外疲弱，美元指數尾盤倒跌0.45%，報108.55。歐元一度跌至0.9901美元，再創20年新低，惟之後收復平價關卡，來到1.0018美元、升值0.75%。ING預期美元指數最快本周就可能攻克110大關，且這絕非頂部。

10.周二紐約期油收漲3.38美元或3.74%，為每桶93.74美元，創下8月11日來新高位，盤中一度上漲4.42%，為每桶94.22美元。布蘭特期油收漲3.74美元或3.88%，報每桶100.22美元，為8月2日以來首次在收盤時站上100美元大關。合稱OPEC+的石油輸出國組織與其產能合作盟伴可能減產的消息持續帶來提振。

11.美國經濟數據疲弱和美元回軟給金價帶來提振，周二紐約期金收漲0.73%，為每盎司1761.2美元。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.15美元，為每盎司19.03美元。10月白金漲8.40美元，為每盎司876.40美元。9月鈀金跌8.90美元，為每盎司1972.90美元。