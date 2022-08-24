近期華爾街各大機構陸續公布第2季持股變動，引起市場關注。在中國封城、通膨觸頂時間遞延及聯準會加大升息力道等利空因素影響下，美股第2季出現沉重賣壓。但華爾街大咖們在市場恐慌之際，卻反向大舉買進評價被慘烈修正的科技股。其中，FANG+指數成分股成為華爾街大咖們第2季最愛加碼標的，例如蘋果、亞馬遜、Google及臉書等。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，FANG+指數成分股皆為科技巨頭，擁有雄厚現金流及持續成長的產業前景，且今年以來受到聯準會升息影響，評價遭到大幅修正。成長趨勢確立，加上誘人的評價，使多位華爾街大咖們在第2季，不約而同地選擇抄底尖牙股。攤開第2季加碼尖牙股的大咖名單，會發現沙烏地主權基金、金融大鱷索羅斯、避險基金巨頭達里歐、抄底王大衛．泰珀、金融投資大師朱利安．羅伯遜創辦的老虎基金、知名量化對沖基金文藝復興科技等，都赫然在列。而持股變動向來不大的巴菲特，其創辦的波克夏海瑟威，也在第2季大幅加碼他最愛的蘋果公司。

而FANG+指數也在6月底落底，並展開強勢反彈行情。袁永騰指出，由於先前科技巨頭評價修正激烈，部分個股今年以來股價最大跌幅甚至超過5成。因此，即便近期科技巨頭表現強勢，甚至領漲美股大盤，但目前評價仍位於低檔。相較於標普500指數評價已回到近5年平均值，未來尖牙股評價仍有向上空間。截至8月22日，FANG+指數彭博預估獲利本益比為25.5倍，距離2018年2月以來的平均值32.16倍，仍有一段距離。

袁永騰補充，先前壟罩市場的兩大不確定性，包括聯準會政策及企業獲利下修，已逐漸淡化。首先，隨著通膨回落，聯準會密集升息時段也開始遠去，使科技股面臨的評價壓力減輕。第二，雖然目前美股企業仍在陸續下修未來的財報展望，但科技巨頭早在公布第2季財報時，就已明確下修今年的財報預測。因此，尖牙股未來展望再度下修的空間有限。

日前聯準會公布7月會議記錄，鷹中帶鴿的內容雖符合預期，仍使市場出現較大震盪。袁永騰表示，7月以來，美股反彈幅度已超過一成，近期因聯準會政策消息帶來的小幅修正，屬於股市正常能量釋放。而FANG+指數由於評價仍低，再回檔的幅度也有限。因此，近期消息面引起的市場震盪，反而是中長期佈局的良機。