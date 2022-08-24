馬鞍颱風今天最接近台灣，外圍環流預計將對台東、屏東帶來豪雨，但氣象局長鄭明典表示，颱風外圍雨帶範圍不大，北台灣還是熱，他還貼出一張曾文烏山頭水庫蓄水量變化圖，水庫在7月乾旱後僅微幅上升，警告若沒有颱風雨的灌注，預計10月中南部又要進入新一輪的枯水期。

今天是馬鞍颱風最接進台灣的時候，鄭明典上午在臉書發文，東南部下雨了，颱風外圍雨帶雨勢明顯，然而範圍不是特別大，因此北台灣還是很熱，接著貼出曾文烏山頭水庫運轉歷線圖，顯示曾文水庫在7月乾旱時，有效蓄水量大幅下降，最低僅269.94百萬立方公尺，與去年同期537.25百萬立方公尺相比少一半，且8月之後蓄水量僅緩慢回升至300百萬立方公尺左右。

鄭明典指出7月極端少雨。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典指出，7月的少雨來得很極端，從台灣最大曾文水庫的蓄水量歷線圖看得很清楚，更示警如果沒有颱風雨的灌注，10月中南部又要進入新一輪的枯水期。不過預測上，未來一個月有西南風增強的背景，有機會帶來雨水，須密切觀察。

對此，網友紛紛留言：「之前梅雨是一直下，現在颱風沒有跟來！」、「坐一趟較長途的火車，或去山裡走就知道，河川溪流都很枯竭……」、「又快貼到嚴重下限了，只剩1個多月而已，不知有沒有一次颱風就灌飽所有水庫的例子?」、「期待下雨，否則明年又缺水了」。