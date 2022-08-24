民進黨桃園市長選舉在「堅下鵬上」後，前綠委鄭寶清究竟會否脫黨參選，成了各界關注焦點。最新消息傳出，府黨高層近期本打算請出和鄭寶清關係不錯的台日關係協會會長蘇嘉全協調，但已被鄭婉拒，這也代表他參選桃園市長的可能性大幅增加。

鄭寶清昨（23）日受訪談到會否脫黨參選時，表示自己捨不得離開民進黨，但若要他放棄核心價值、看著黨沉淪也難以接受，可謂天人交戰；他也提到，黨內在前新竹市長林智堅被台大認定碩論抄襲後，改提名立委鄭運鵬參選桃園市長，但鄭運鵬說林沒抄襲，這不就等於是「小智不選了換寶可夢」而已。

另外，前桃園縣長、前民進黨主席許信良昨談及此事時直言，鄭寶清如果脫黨參選是個危機，民進黨不能再像以前一樣不當一回事，否則年底選舉，桃園選情會很糟糕。

而根據《上報》報導，蘇嘉全本被府黨高層請託，要在昨日下午和鄭寶清面對面溝通，但仍有很高參選意願的鄭最後予以婉拒。前桃園農田水利會會長黃金春判斷，鄭寶清的這個決定，代表他參選機率大增。