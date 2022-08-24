據美國之音報導，美國商務部美東時間周二(8月23日)以國家安全和外交政策擔憂為由，再將7家中國實體列入出口管制清單。這些實體主要涉及航空太空領域。被列入黑名單後，任何供應商在向這些中國實體提供美國的商品或服務前需要申請許可證。

根據美國商務部下屬的主管出口管制政策的工業與安全局(Bureau of Industry and Security BIS)發佈的聲明，這七家實體為：中國航天科技集團第九研究院第771研究所，中國航天科技集團第九研究院第772研究所，中國空間技術研究院第502研究所，中國空間技術研究院第513研究所，中國電子科技集團第43研究所，中國電子科技集團第58研究所，以及珠海歐比特宇航科技股份有限公司。

美國工業與安全局在聲明中說，這些實體被列入出口管制清單，是因為他們的活動「不符合美國國家安全和外交政策利益，尤其是獲取並試圖獲取美國原產的物項以支持中華人民共和國(PRC)的軍事現代化努力。」

主管工業與安全的商務部副部長艾倫∙埃斯特韋斯(Alan Estevez)在一個聲明中說：「支持太空和航空太空活動的美國技術不應被用於支持PRC的軍事現代化。我們不斷監視這些部門的技術被挪用轉移的證據。」

他還說：「中國的軍民融合計劃要求BIS保持警惕，在必要時採取有力行動保護我們的敏感技術。」

美國工業與安全局說，加上最新的這7家中國實體，美國已將約600家中國實體列入了實體清單，其中110多家是自拜登政府執政以來新增的。