資深藝人余天與李亞萍的二女兒余苑綺勇敢對抗直腸癌8年，21日仍不敵病魔辭世，享年39歲。余祥銓雖然忙著為二姊籌辦後事，但到了深夜仍難以入睡，他就分享3張姊弟的兒時照，對天上的余苑綺說：「I miss you」，讓人看了格外不捨。

余祥銓今（24日）半夜在IG限時動態曬出3張姊弟的兒時照，有余天、李亞萍一家五口全家福，還有余苑綺和余祥銓在泳池邊戲水照，余天、李亞萍1人顧1個，余祥銓標記余苑綺帳號，難過寫下：「I miss you」，並對天上的余苑綺說：「我們下輩子一定還要再當一家人！」

余祥銓曬出姊弟兒時照。（圖／取材自余祥銓Instagram）

余祥銓分享一家五口全家福。（圖／取材自余祥銓Instagram）

余苑綺過世後，余祥銓就悲傷發文：「我最愛的二姐，妳現在在天上當天使了，不會在（再）痛苦、難過了」，他也向余苑綺保證：「妳前幾天跟我講的話，叫我照顧好樂樂跟弟弟、還有爸爸媽媽，我答應你的事，一定會做到的，我一定會越來越好，妳放心，妳的單純善良，大家都會記得的，妳對我的好，我耶會一直牢記在心下輩子我們一定還要當一家人，我真的好愛你」。

余祥銓和余苑綺的姊弟感情很好，兩人只差1歲，雖然會打鬧、吵架，但姊弟感情相當深厚，余祥銓還稱余苑綺是「天使姊姊」，坦言余苑綺對他很好，以前他遇到不順、缺錢時，余苑綺曾很貼心準備了5萬元台幣給他，還留紙條寫下：「弟弟我知道你最近沒錢，這些先拿去用」。

如今余苑綺已當天使，告別式將在下周一（29日）早上9點，於一殯景行廳舉辦追思禮拜，余天夫婦為一圓余苑綺生前未完成的音樂夢，決定以音樂會形式進行。