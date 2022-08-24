花蓮縣政府刺激旅行社帶團走訪花蓮，加碼補助帶團「餐食費」，旅行社只要帶團30人以上，入住縣內合法旅宿業及前往任一指定旅遊景點或活動，並拍下團體照，每團獎勵最高9萬元，且總送客人數最多者還能另外再獲30萬元。（羅亦晽攝）

疫情趨緩，交通部觀光局「悠遊國旅」補助振興國內觀光市場，其中，最熱門的1300元個別旅客住宿補助將在下月8日用罄，花蓮縣目前已申請2億元額度，不過縣府為刺激旅行社帶團走訪花蓮，額外加碼補助帶團「餐食費」，每團獎勵最高9萬元，總送客人數最多者還能另外再獲30萬元。

花蓮縣府觀光處長張志翔指出，觀光局「悠遊國旅」振興方案自由行住宿補助部分，花蓮目前已申請2億元額度，但縣府為增加旅行社帶團到花蓮的意願，9月起將加碼補助團體旅遊，推出「花蓮永續樂遊獎勵方案-2022花蓮旅行社獎勵計畫」。

針對花蓮旅行社獎勵計畫內容，張志翔說，旅行社只要帶團30人以上，入住縣內合法旅宿業及前往任一指定旅遊景點或活動，並拍下團體照，行程結束到活動官網上傳申請文件，待審核通過即可獲得獎勵補助。

花蓮旅行社獎勵計畫申請期限至11月30日或經費用罄為止，每團獎勵金為住宿第1晚補助餐食費最高1萬元，第2晚獎勵金最高5千元，每家獎勵經費上限總額9萬元，且總送客人數最多業者，可再額外獲得30萬元獎勵金。

不過張志翔也提到，花蓮旅行社獎勵計畫不適用於7、8月，且縣府團遊獎勵項目，有別於觀光局獎勵旅行業推廣悠遊團遊補助方案，2者並無牴觸，只要符合補助規定，旅行社可同時申請縣府及交通部的補助，歡迎旅行社多帶團至花蓮旅遊與消費。

由於獎勵方案須前往任一指定旅遊點或指定活動，縣府觀光處表示，目前正值玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山金針花季，橘紅花海將綻放至9月中下旬，且9月24日七星潭也將舉辦以天文為主題的「流星花蓮 山海星光-星光音樂會」，旅行社可把握機會，帶領遊客欣賞療癒的美景與星空後即可申請獎勵。