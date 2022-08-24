因交通便利加上北市房價居高不下，越來越多在台北上班的民眾選擇搬到新北、基隆等地過生活，形成北北基桃共同生活圈。無黨籍基隆市長參選人黃希賢指出，他針對基隆市民的需求提出「基隆通」政見，除了可以幫助市民顧荷包，還可以進一步舒緩台北市的內湖交通問題！

黃希賢昨（23）日在臉書表示，藍綠基隆市長參選人謝國樑、蔡適應跟風喊出「雙北1280納基隆」的政策，但卻遭台北市長柯文哲打臉。他認為，柯文哲的說法沒錯，因為1280吃到飽月票已經很難再擴大納入基隆與桃園，且更重要的是，基隆人對捷運、公車的需求不大，就算加入雙北1280效果也有限。

「基隆人往來雙北真正有需求的通勤工具，就只有兩種：『國道客運』與『台鐵』！」黃希賢在各候選人中率先提出月費同樣為1280元、專屬於基隆人的「基隆通」，僅限居住、設籍在基隆的民眾可以購買，每日可搭乘國道客運或台鐵往返各一趟，以基隆至台北車站為例，一個月可以節省至少274元；國道客運族每月更可以省下1114元，而基隆市府1年僅需負擔1.7億元左右的預算。

黃希賢強調，最符合柯文哲理念，最務實、最符合基隆人需求，而且最能解決國道壅塞、紓解內科交通的作法，就只有自己推出的「基隆通」，希望能獲得民眾支持，當上基隆市長推行相關政策。