重機騎士在路上遇到「飆風阿伯」也認輸。一名網友分享影片，只見一位騎著酒紅色老舊機車的阿伯，在筆直的路上狂飆，且疑似為了降低風阻，將上半身壓低，整個人幾乎貼在儀表板上，甚至還超車重機，重機騎士被超車後竟忍不住伸出大拇指比讚。影片曝光吸引2.8萬人朝聖，不少人笑歪直呼，阿伯用生命在飆車，感覺身體比機車還賣力。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社》上分享一則網路影片，影片來自於一位重機騎士的行車紀錄器視角，只見在8月21日上午10時40分左右，重機騎士在筆直的道路上騎行，突然有一位阿伯騎著老舊的摩托車，從右後方飆出來，整個人幾乎快貼到機車的儀表板上。

重機騎士被超車後，下秒默默伸出大拇指比讚，然後就這樣慢慢地騎在阿伯後方，靜靜看老伯「馭風而行」，沒有要尬車或催油門超車的意思。

短短35秒的影片被轉發到爆料公社的粉專，吸引了2.8萬人狂讚，不少網友笑歪，「不是阿伯學飊仔，是飊仔變老了」、「阿伯年少在飆車時，你還在喝奶」、「阿伯飆的不是車，是年輕的回憶」、「阿伯還知道降風阻」、「身體比機車還賣力」、「你拚的是財力，他拚的是生命！」不過，也有人看了阿伯的姿勢笑說，阿伯很會欸，但這個姿勢是為了避風阻，還是騎車到一半，突然坐骨神經痛。