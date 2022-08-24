宏碁（2353）今發表全新Acer Chromebook Vero 514，為旗下Vero環保系列的第一款Chromebook；Vero環保系列提供消費者和企業用戶更多減少生態足跡的選擇，體現了宏碁公司致力於永續發展的承諾。Acer Chromebook Vero 514（CBV514-1H/T）採用全新設計，考量到完整的產品生命週期，設計上將更易於升級、維修、拆解和回收。全機大量採用再生材料：機身材質含30%的消費後回收塑料（PCR）、鍵盤含50%消費後回收塑料（PCR）、觸控板表面100%使用海廢回收塑膠，而外包裝則是90%為再生紙。

宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正表示：「宏碁致力於開發更加環保的產品，為消費者的事業、家庭和學校帶來正面生態影響力，以體現宏碁的Earthion使命；全新Acer Chromebook Vero 514的簡約、安全和速度，展現Vero 環保系列專注強大生產力且關懷環境的理念，也正是宏碁實踐此一使命的全新一步。」

全新Acer Chromebook Vero 514大量使用消費後回收（PCR）塑料，分別佔機殼和螢幕邊框材質的30%、鍵盤和揚聲器的50%。此外，Chromebook其內部風扇罩和OceanGlass觸控板皆使用海廢回收塑膠，不僅為觸控板所帶來平滑、玻璃般的質感及靈敏的觸感，更有助於減少海洋中的塑膠廢棄物。

全新Chromebook電腦底蓋採用標準規格螺絲，讓維修、升級記憶體和儲存空間變得更簡易；獨特的外觀採用鵝卵石灰色無塗漆機殼和99%可回收的顯示器面板。Acer Chromebook Vero 514具備延長使用壽命的防撞機身，並通過MIL-STD 810H軍規標準測試，強化設計能使筆電承受最高從122公分處墜落。

Acer Chromebook Vero 514搭載最新第12代Intel Core處理器以及Intel Iris Xe顯示晶片，可滿足協作、生產力和娛樂需求。Chromebook的快速充電電池可維持更長時間供電，只需充電30分鐘即可將10小時續航力的電池充至高達50%。觸控螢幕機型搭載14吋Full HD防眩光Corning Gorilla Glass玻璃顯示器，具備300尼特亮度和100% sRGB廣色域，提供更加鮮明且引人入勝的觀看體驗。Acer Chromebook Vero 514採用極窄邊框設計，打造令人驚豔的88%螢幕佔比。新款Chromebook搭載減少眩光的Full HD視訊鏡頭、DTS Audio與內建的Smart Amplifier，實現高品質視訊會議。

Acer Chromebook Vero 514的設計便於創作與連網，具備快速可靠的Wi-Fi 6E，並可連接多種裝置和顯示器；此外，Acer Chromebook Vero 514還可透過連接埠提供充電功能，包括兩個USB Type-C、USB 3.2 Type-A和HDMI。