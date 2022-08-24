在野立委連日質疑衛福部不敢公布高端疫苗價格，還嗆前部長、民進黨台北市長參選人陳時中卸任疫情指揮官後還在護航，難怪被質疑跟高端有特殊交情或利益，還封陳為「高端代言人」。

對此，民進黨台北市長參選人陳時中24日出席第7屆內科千人捐血活動前接受媒體聯訪，他直言，公布高端疫苗價格對社會又有什麼幫助，「沒有什麼好代言」，相信高端公司也會有重訊，公布相關收入和賣出多少劑，還說當初幾位立委所算價格都和實際上蠻接近。