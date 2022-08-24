46歲殺警凶嫌林信吾逃亡期間連續換搭機車、公車、計程車、火車、白牌計程車、客運等交通工具，台南市警察局長方仰寧直斥林男相當狡詐，刻意製造7處斷點，企圖躲避警方追緝。當時林嫌搭乘的白牌車司機同事表示，原本當時已接獲警方電話，原本一度要打電話警告同事，但林嫌一上車就不准司機用電話，否則萬一露餡，同事性命可能不保。

據了解，殺警凶嫌林信吾搶完超商後，搭白牌計程車南下高雄，警方當時已掌握該輛白牌車所屬車行，車行同事一度要立刻通知司機小心，但是電話卻始終無法打通。

林嫌逃亡期間設立多處斷點，企圖混淆警方追緝。(中時新聞網)

事後林嫌在高雄九如交流道下車搭和欣客運北上，白牌車司機立刻打開手機，就接到車行告知車上竟然載的是殺警嫌犯，當場嚇出一身冷汗，並表示「林嫌一上車就要求不能用電話，當時就覺得有異狀，但為了行車平安，也只能聽從乘客。」

司機同事則表示，「司機開車時，大多會用對講機擴音說話，若是車行剛好打電話過去，只有差一分鐘，司機恐怕會沒命。」

根據車行同仁說，當時車子到了高雄九如交流道後，凶嫌還刻意要司機立刻迴轉，直到要進入北上匝道口時才要求停車，試圖故佈疑陣。

專案小組指出，林嫌冷血殺害2名警察後，自知車牌已被鎖定，騎機車離開案發現場後，先棄置在安南區土城高中、清洗血衣並換裝，中午時步行1.5公里到安南區育英街，搭計程車至中西區赤崁樓附近並二度換裝，換穿黑色上衣，接著再搭公車到東區台南市立醫院下車，又再轉乘計程車前往仁德區保安火車站，下午1點19分搭火車到新營。

林嫌前晚7點半再偷第2輛機車，深夜11點半搶超商，隨即騎機車離開並棄車，再搭白牌計程車到高雄九如交流道後，轉搭和欣客運到新竹，隨後抵達新竹時遭島圍捕落網。林落網後對頻繁換車、搭車供稱自己漫無目標，「離開台南就好」。