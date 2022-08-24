第71屆世界小姐大陸區的世界小姐選美比賽在近日盛大展開，在經過一連串的激烈競爭下，最後由25歲的秦澤文脫穎而出，將代表大陸參加世界小姐全球總決賽，而她亮麗的外表與驚人的學經歷也被媒體一一挖出，令不少人驚豔不已。

根據《福布斯中文網》及《券商中國》的綜合報導，1997年7月出生的秦澤文，不僅擁有精緻五官與甜美臉蛋，身高173公分的她還擁有計算機工程的碩士學歷，並擅長鋼琴、舞蹈及京劇，過去還曾在華東錦標賽中獲得金牌，舉手投足間都散發著迷人又致命的吸引力。

從碩士學位畢業後，秦澤文也曾在2021年8月至2022年1月任職於「安信證券」擔任研究助理，因此當她放棄金融業轉而出戰「世界小姐」選美的消息，讓不少金融業同行都大感驚訝。對此，秦澤文曾發文表示，選美一直是她兒時的夢想，因此她決定勇敢追夢，也為了追逐夢想放棄了很多金融相關的機會，在業界已無法再低調了；文中更提到過去來自各國的世界小姐，不乏年輕律師、作家與女科學家及企業家，希望大眾能給予更多的包容，也強調「我會為我們行業女性的聲音帶去世界舞台，讓女性更有力量」。

而秦澤文爆紅後，過去的私人照片也因此一一被挖出，除了穿著緊身運動衣上街大秀凹凸有致的身材曲線外，超火辣的泳裝照更讓她一雙白皙又修長的大長腿一覽無遺。不過，部分的網友對於她的經歷卻不太埋單，紛紛表示「臉整的」 、「大家別看了，也就上了3個月不到的班，估計還沒轉正就離職了」、「太人工了」、「全身都假高科技」；當然也有網友跳出來為她發聲「評論區好大的酸味」、「厲害，真的是美貌與智慧結合」、「金融行業漂亮的太多了」、「長的真好看，轉型成功」意外引發話題。