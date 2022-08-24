台中「富宇上和苑」臨靠30米南平路上，三面臨路，周遭可串聯科博館、國美館與國圖館，是個名副其實的藝文殿堂。近年鐵路高架化，且火車站紅線可直通未來各大百貨商圈，交通便捷、生活機能良好；更受惠於13期重劃區土地上漲，使南區價值水漲船高。「富宇上和苑」規劃區域稀有2-4房，深深吸引重視文化薰陶者趨之若鶩爭相置產。

「富宇上和苑」周遭因國圖館串聯科博館與國美館，形成富有文化韻味的藝文特區。(圖/截取自youtube)

「富宇上和苑」北起台中科學博物館、西區比鄰國家美術館，最終連線南向的國立公共資訊圖書館，形成富有文化韻味的藝文特區，受藝文美感薰陶進而提升審美觀，加上能在圖書館沉澱心靈的環境，實為追求智識成長與藝美薰陶的自住客之首選。

鄰近國立公共資訊圖書館作為沉澱心靈的環境，實為追求智識成長與藝美薰陶的自住客之首選。(圖/截取自youtube)

台中南區正處大躍進時期，「富宇上和苑」鄰近西區美術館生活氛圍，附近更有13期市地重劃區，屆時13期推案將推升房市熱度，價格水漲船高勢在必得。許多置產者因應當地歷史遺址延宕都市計畫而苦等逾12年，如今完成土地登記，終於孕育出城市森林、機能重心、文藝特區、商業地段兼具的蛋黃區，使得南區近兩年成為台中自住客和置產客首選熱區。

台中南區因生活機能完善，且受惠13期重劃區等利多，房市討論熱度居高不下，價格水漲船高勢在必得。(圖/截取自youtube)

受惠台中鐵路高架化，「富宇上和苑」僅500公尺即可到達五權車站，往西搭一站到達大慶火車站，往東則直達台中火車站，還可享受在台糖湖濱生態園區及三井Lalaport商城的放鬆娛樂；生活採買部分，自行開車約3分鐘可至家樂福超市與全聯福利中心；此外，還鄰近捷運紅線五權站、台63號快速道路、3站直達三鐵共構台中高鐵站，坐享豐富公共建設，機動性非常良好。

「富宇上和苑」500公尺便到達五權火車站和捷運站、台63號快速道路，機動性良好。(圖/截取自youtube)

2021年第4季建商影響力第一名的富宇建設表示，本案產品規劃多元，其中有2房(24~29坪) 、3房(37坪) 與4房(44坪)的格局，此條件在台中國圖館周遭已成為絕響，目前規劃地上15層，地下3層，除了吸引置產者青睞之外，更因為鄰近的高等法院磁吸師字輩自住者，「富宇上和苑」對嚮往文化底蘊環境的居住者而言將是最後機會。