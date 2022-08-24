宜蘭縣長林姿妙因涉嫌貪汙等罪嫌昨遭到起訴，新北市長侯友宜今天被問到會不會影響藍營選情時表示，現階段最重要把心放在市政工作上，全力把市政工作做好，這是我們的本分，也是我們的角色。

侯友宜先前才與林姿妙合體，綠營議員戴瑋姍在臉書貼文詢問侯友宜是否支持涉貪縣長，侯友宜今天表示，新北市在市政推動跟各城市都有交流，不管跟雲林彰化、宜蘭、台北、桃園都有，務實推動你好、我好、大家一起共好，讓這塊土地變更好， 把市政做好，才是做市長的責任。