之前，在北美地區陸續傳出，不少與汽車拖車掛鉤(trailer hitch)電線走火的相關事故後，韓國現代汽車集團示警部分大型休旅車車主，不要再將汽車停在室內車庫，最好停在屋外且不要離房子太近。

這家韓國最大車廠還在找尋如何完全修復的方法，根據NHTSA(美國交通部國家公路交通安全管理局)報告，應該是路上碎片，像是小石頭、垃圾或異物等，一段時間覆著在汽車上的拖車掛鉤線路內電路板上，再加上空氣中的濕氣，導致電力短路進而燃燒。

不過，現代以及起亞先盡速正在美國召回至少28.1輛有瑕疵汽車。現代汽車集團表示，已在美國與加拿大發生25起火災或汽車被燒熔化的意外，所幸沒有事故或受傷案件傳出。

根據了解，這次召回約28萬車輛中，包括2020年到2022年式新車，其中有約24.5萬輛，現代頂級3排座大型休旅Palisade，以及3.6萬輛的起亞旗艦休旅Telluride。

現代汽車表示，有問題的車輛回廠後，經銷商會先檢查接線部分，並移除保險絲先應急。不過，起亞並沒有臨時方案。這兩家車廠指出，正在研討並制定一勞永逸召回作法。同時，為安全起見也暫時停止販售相關瑕疵車款。