台新投信24日表示，聯準會加大升息幅度，風險性資產再次遭遇逆風，非投資等級債券今年亦大幅回檔。展望後市，台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，債券價格的下跌亦推高殖利率，據外資專業機構估計，美國非投資等級債券2022年殖利率已升高至7.5％以上，由於企業基本面無虞，預估違約率僅1.3％，預期違約率2023年仍將維持低檔，美國非投資等級債券後市看俏，建議投資人可於震盪時逢低承接，並以四大利多集結的Fallen Angel債券優先布局。

李怡慧表示，當一檔債券原先屬於投資等級債券（信用評等BBB-以上），後來被降評至非投資等級，這類債券就會被稱為Fallen Angel Bonds（墜落天使債券）。統計2005年~2021年，10年期美債殖利率彈升超過1％的期間，Fallen Angel債券皆為正報酬且優於一般非投等債表現。

此外，Fallen Angel債券擁有四大利多，一、預期通膨已來到高點，Fed升息動作將趨緩，則殖利率可望於2022年第四季見頂，正是投入債市好時機。二、Fallen Angel集中於BB債券，企業體質健全，信用利差可望縮窄，利債券價格上漲。三、景氣趨緩期，降評機會增加，Fallen Angel債券表現出色。四、潛在Rising Star（上升之星，由非投資級升評至投資等級的債券）有36家，流通在外債券金額約898億美元，報酬可期。

李怡慧指出，全球主要央行加速升息，高通膨、低成長議題將使市場波動度維持高檔，資金成本墊高可能使體質不佳的企業承壓，導致低評級債券表現落後。但經濟走緩使公司債面臨風險溢價擴大，反而創造具正報酬潛力的進場時機，面對非投資等級債券短期震盪應保持穩定心態，千萬不要在市場最恐慌時出脫，反而可以趁低點危機入市，才能享有息收及資本利得上漲的甜蜜點。持續關注美國經濟能否軟著陸以及俄羅斯原油出口問題是否解決，將成為逢低進場的判斷指標。