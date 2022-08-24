調查局獲報，知名家具生產廠商「基勝開曼控股股份有限公司」（基勝-KY）去年決議下市，由董監事以每股76元高價收購全數股票，但時任董事的亞東聯合會計師事務所所長林鴻基，卻在知悉重大消息後，將此利多訊息「吃好倒相報」通知另名會計師呂正樂進場買股，賺取價差共約300萬元，台北地檢署今依《證交法》內線交易罪起訴林、呂2人。

據網路資料指示，英屬開曼群島商基勝控股股份有限公司，從事戶外家具生產製造逾40年，擁有鋼管廠、面料廠、塗裝廠及組裝流水線，以一貫化生產模式提高生產效率及產品品質。

基勝（開曼）控股股份有限公司（基勝-KY），於去年11月10日在股市公開資訊觀測站，公布重大訊息，指公司將中止上市、股票停止公開發行及交易，股票將由董監事承諾以每股76元高價收購。

基勝-KY並於去年12月28日舉行股東臨時會決議向證交所申請股票終止上市，下市日期為今年3月3日，原發行普通股104261000股，於減資換發新股後，終止上市。

但調查局懷疑，時任基勝-KY董事的亞東聯合會計師事務所所長林鴻基，在去年事先得知公司重大消息後，明知當時股價僅約每股50多元，下市由董監事以76元收購，每股價差超過20元，竟於禁止交易期間內，從事內線交易，讓自己及呂男獲利約新台幣300餘萬元，涉有違反《證券交易法》內線交易罪嫌。

台北地檢署上月指揮調查局北機站兵分11路搜索，約談林鴻基等人，並於今天偵結起訴。