「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「布希」號（USS George H.W. Bush，CVN-77）航母都曾為馬桶等污水系統問題所困

人的排泄需求無所不在，就算在昂貴的航母上也不例外。要是艦艏的馬桶堵塞，1次就得砸40萬美元（約1207萬台幣）大錢，進行酸沖洗（acid flush）的流程，以使污水系統恢復暢通。

據1945網報導，這問題最初是2020年在尼米茲級（Nimitz-Class）核動力航母「布希」號（USS George H.W. Bush，CVN-77），還有較新型的福特級航母首艦「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）上留下紀錄。不過，美國海軍說，如今這已經不是問題。

修理這類堵塞的馬桶不僅昂貴，而且複雜。1986年時，五角大廈因為軍機採用單價640美元（近19312台幣）的馬桶，而引發政府浪費公帑的醜聞。

不過，後來美國海軍航母也出現馬桶問題，可是代價卻遠比空軍的昂貴多了。2020年美國國會稽核處（GAO）介入調查這臭不可聞的事務。如今更糟的是，除了污水系統外，他們還發現了其他149個維修問題，共花了海軍1300億美元（近4兆台幣）。

對預算分析師來說，酸沖洗眼花撩亂的費用令人瞠目結舌。美國國會稽核處發現，超過4,000名海軍使用的馬桶需要像商用客機般的特殊系統處理，但規模更大。相關人員2020年根本不確定，未來還需要進行多少次酸沖洗。

航母就像浮動城市般，艦上約有432個馬桶。而「福特」號上安裝的是性別中立馬桶，並沒有小便斗，維護起來數量驚人。美國國會稽核處在報告中說，由於海軍還沒決定，有多少艘軍艦需要多常進行馬桶酸沖洗一次，因此總花費難以估算。

無論如何，美國海軍說，馬桶堵塞問題已經解決，如今兩艘航母上94%的馬桶都能正常運作。他們認為，馬桶之所以會堵塞，是因為艦上有人違規沖了不該沖的東西。