洋基賈吉擊出本季第48轟。（MLB臉書）

紐約地鐵大戰第2場，洋基派出新同學孟塔斯（Frankie Montas）登板先發，他5.2局失2分表現回穩，加上「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第48轟助威，終場洋基4比2獲勝，系列賽兩戰橫掃大都會。

大都會派出「台灣走路」華克（Taijuan Walker）先發，他前3局讓洋基打者三上三下，第4局又藉著貝寧坦迪（Andrew Benintendi）雙殺打拿到兩出局，但是他終究沒能闖過法官。

賈吉與華克僵持到兩好三壞，華克以指叉球攻擊好球帶，被打成界外，接著以沉球攻擊邊角，但被賈吉逮個正著，453呎的特大號陽春炮！洋基取得領先不久，大都會隨即在第5局、第6局連續打下分數追平，但是洋基第7局又藉著貝寧坦迪、賈吉的安打再添兩分。

9局上大都會全力反攻，兩出局之後以四壞保送和安打攻佔滿壘。洋基中繼投手施密特（Clarke Schmidt）投得搖搖欲墜，又碰到猛將林鐸（Francisco Lindor）打擊，教練緊急換上派羅塔（Wandy Peralta）接替。派羅塔以飛球出局解決林鐸，驚險守住勝利。

孟塔斯在交易大限被洋基從運動家買來，前3場先發累積被痛打14分，媒體與球迷批評這是一次失敗的補強。此戰是孟塔斯轉隊後最佳表現（無關勝負，勝投是施密特），總管凱許曼（Brian Cashman）解釋孟塔斯是因為有家人過世，而且肩膀剛做完復健才會顯得水土不服。