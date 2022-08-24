挾著傷口乳膏獲美藥證連飆兩日漲停的合一(4743)今日多空交戰激烈，晨盤打開漲停又再度鎖上242.5元，生醫族群頭人氣大集合，台康生技(6589)開高走高鎖在111.5元，有解盲題材北極星藥業-KY(6550)漲幅也在7%以上，股王藥華藥(6446)持穩在580元以上，上市櫃生醫指數攜手揚升，漲幅分別為1.92%、2.85%，成為盤面上的強勢焦點。

北極星藥業-KY肺間皮癌三期已經公告8月解盲，公司三期臨床試驗在40幾家醫院收案，美國、歐洲為主，醫院開始把收的病人數據進行整理，還需要判斷那些有效那些無效，在找醫院PI簽字，CRO數據才能統計，依照經驗大約需要1個月時間，數據大概9月中旬會出爐。另外，腦癌、軟組織瘤放療合併用藥試驗年底前將進入二期、三期臨床試驗。

台康生技採雙軌策略，一方面用CDMO爭取海內外藥廠及疫苗廠生產訂單，另一方面自行開發乳癌HER2為主的一系列生物相似藥。目前在CDMO海外訂單仍在成長，2022年底開始到2030年，將有6~8項自行發展藥物進入市場。台康也在南科橋頭園區建廠，將分為三個階段，三階段總計15萬公升生產基地，每一階段約2年時間，分別建置5萬公升新生產線，目標2030年完成。

合一和中天今日多空駁火十分激烈，合一漲停被打開20分鐘，重新鎖在漲停板242.5元，至10:10，成交量達1.9萬餘張，超過3100張排隊搶著想買進；而中天今日開高後，一路走低股價翻黑至65.9元，低檔有買盤進駐，多空都想掌控話語權，盤中震幅達11.46%，至10:10，成交量已放大至6.1萬張，漲幅高達8.7%。同集團的鑽石生技(6901)跌幅也由超過10%以上，縮減至7%左右。