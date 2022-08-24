英特爾和加拿大資產管理公司布魯克菲爾德（Brookfield Asset Management）周二達成協議，將共同為英特爾在亞利桑那州建造的尖端晶片廠提供高達300億美元資金，為英特爾擴大國內晶片生產而不會影響自身財務體質的雄心壯志帶來一臂之力。

布魯克菲爾德旗下基礎設施公司最高將投資150億美元，並取得擴建項目49%股份。英特爾則將保留該亞利桑那州兩座晶片廠的多數股權和營運控制權。這兩座晶片廠未來都將投入先進晶片的生產。

英特爾和布魯克菲爾德在2月簽署一項協議，旨在為這個新的晶片生產基地提供資金，而周二公布的新投資案則是該協議的延伸。

兩家公司並未披露具體細節。英特爾財務長David Zinsner向分析師表示，利息介於4.4%～8.5%，借貸成本雖比債務融資貴，但比股權融資便宜。

對於像布魯克菲爾德這樣的私募股權投資公司而言，晶圓廠是能產生現金流的投資機會，類似於數據中心和光纖等基礎設施方面的私募投資，這也意味著投資人對長期的半導體需求仍具信心。

這項合作協議也可以讓英特爾為其他優先事項保留借貸能力，同時能守住晶片廠的控制權。

財務長Zinsner表示，半導體產業正在探索許多類似的融資結構，而我們的計畫將創下先例。

美國總統拜登在本月早些時候簽署《晶片和科學法案》（CHIPS and Science Act），其中包括為美國半導體生產和研究提供527億美元補貼等多項措施，以增進國內晶片生產能力，並強化應對中國的競爭力。

Zinsner表示，英特爾和布魯克菲爾德所做的投資安排，是美國最近通過晶片法後的趁勝追擊。

這項與布魯克菲爾德達成的新投資合作案預計在2022年底完成。