台中港區民眾今天於沙鹿區勞工育樂中心考機車考照，不僅沒有壓力更具溫馨感。（張清照服務處提供）

暑假即將進入尾聲，青年學子趕在開學前考取機車駕照，以利開學後騎車上學代步。台中市議會議長張清照服務處與清水合作農場，今天於沙鹿區勞工育樂中心共同辦理機車考照，報考民眾高達131人；議長張清照特向考生說明相關流程，並呼籲民眾要有駕照才能騎車上路，確保騎車安全。

台中市議會議長張清照服務處與清水合作農場，為方便清水、沙鹿、梧棲民眾就近在地考取機車駕照，連續15年在沙鹿勞工育樂中心，辦理機車下鄉考照免費服務，讓港區民眾不用長途跋涉到台中監理所考照。

主辦單位指出，報考駕照的民眾包括識字及不識字，舉凡青年學子、家庭主婦、勞工朋友、新住民及外籍人士，只要年滿18歲持身份證或居留證均可報考。外籍人士只要當場聲明要以其本國語言文字來筆試，台中區監理所均予配合；像來自韓國的新住民（LEE VU YEON）就以英文題庫高分通過筆試。

每場次考照服務都由議長張清照或清水合作農場場長鄭明峰，親自說明考試流程，包括道安講習、筆試、路考及領取駕照等的詳細過程、注意事項；給考生除有在地化溫馨感外，更能去除考生考照的壓力。

張清照表示，很多剛滿18歲的青年學子都利用暑期報考，他特商請台中區監理所暑假期間加碼辦理場次，防疫期間主辦單位特加派人手做好各項防疫措施；並呼籲民眾要有駕照才能騎車上路，以確保騎車安全。