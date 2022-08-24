台南割喉殺警案震撼社會，立法院長游錫堃一席「我反對判死刑，但這樣（指殺警）一定要判死刑！」再度引發朝野廢死討論。國民黨發言人李明璇昨（23）日批評，蔡政府所謂的社會安全網，根本是只保護自己的「政權安全網」，麻煩他們把新竹棒球場的12億、新南向政策的300億、浪費的納稅錢其中一部分，拿來改善警用裝備、補足警力缺額，才對得起殉職的警員、對得起全國老百姓。

針對游錫堃的說法，李明璇昨於臉書質疑，標準是立法院長說了算嗎？他可否想過被殺害無辜百姓的家屬感受？「要選舉了，所以兩邊都想討好嗎？」

李明提到汐止殺警案的惡徒，已過17年仍未伏法，殉職警員爸媽淚崩表示，「我們政府用稅金養壞人、這樣保護壞人的。」這番話讓她質疑，蔡政府所謂的社會安全網，根本是只保護自己的「政權安全網」。

另外，李明璇好奇，民進黨真的愛護警察嗎？她完全看不出來，因為高官只會震怒、施壓，有功自己攬、有過基層扛，還有採購價格可以封存30年，而且叫做「保存」不是保密，球場又可以提前開打、犯人能逾期未歸，「真是厲害了我的政府！」