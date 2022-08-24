疫苗採購合約封存30年掀起藍綠爭辯，國民黨台北市長參選人蔣萬安連日猛打重要資訊被遮蔽，卻被抓出立法院議事錄上同意決議的是他自己。對此，民進黨台北長參選人陳時中24日回酸，畢竟蔣沒有當過行政官員，對這些東西不了解他「可以諒解」，但蔣身為立委又是法律人背景，應將情況弄清楚，免得不斷浪費大家時間。

民進黨台北市長參選人陳時中上午出席第7屆內科千人捐血活動前接受媒體聯訪，他直言「確實也沒有錯」，因為蔣萬安是調閱小組主持人，要公布秘密資料或查閱前，會先在委員會出現一陣攻防，定案後衛福部就照決議把相關資料準備好，11月1日至12月底放在立院供立委參閱，期間有什麼問題也能提出。

陳時中說，大家可以去查當時的會期中，都是在開相關疫苗調閱會議，最清楚這件事的就是會議主持人，有什麼任何疑問都可在會議裡提出來，因為立法院是監督行政單位，立法院做成的決議衛福部一定要遵守。

媒體追問，是否認為蔣萬安沒搞清楚狀況嗎，他酸說，「怎麼說呢，畢竟他也沒當過行政官員，對這東西不瞭解，我們可以諒解」，不過無論以立委或他本身是法律人背景的前提下，應該把情況弄得更清楚，免得不斷浪費大家時間，如今去年調閱小組跟衛福部準備整整一個會期的資料，等於都浪費掉了。