農地工廠事件仍層出不窮！工廠管理輔導法明定2016年5月20日後不得新增建農地工廠，實際上每年恐仍有上千件的農地工廠新增或擴廠，但宥於地方政府人力不足，難以一一查處，地球公民基金會與G0V共同開發「大家來找廠」，協助辨識新建或增建的農地工廠，並至地方政府檢舉。

大家來找廠資料來自農委會2017年及2020年的「農地資源盤查結果」，初步擷取6000筆2017年後全台新增「疑似工廠」點位，讓民眾協助辨識農地工廠，上線至今已有6000人次參與，並抓出1050筆農地違章，進一步透過核對，共找出184筆農地違章工廠，其中大型廠房有22間、占用7.6公頃的農地。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭表示，184筆新增建的農地違章工廠集中在台中市的神岡、潭子、烏日及霧峰，彰化縣的鹿港、秀水及福興，台南市的安定、新市與高雄市的永安、路竹及岡山等地，184筆中有22家危害較大且為大型的新增建工廠，全數已檢舉在案。

吳沅諭說，新增建的熱區縣市至今已收取2億以上納管輔導金與營運管理金，但每年都會收到上億元費用，經發單位已透過此經費增聘人力，但更應從源頭管控做起，源頭管控的農政及地政單位卻苦無人力，呼籲中央政府及地方政府更應重視源頭管理。

地球公民基金會專員賴沛蓮也說，農委會預計年底更再更新農地資源盤查結果，屆時也會再更新，呼籲民眾加入大家來找廠，協助揪出更多農地違章工廠。