資深藝人、立委余天與李亞萍的二女兒余苑綺21日不敵病魔癌逝，享年39歲。今(24日)是靈堂開放的第二天，余祥銓稍早帶著二姊余苑綺的照片透露是為了準備追思會使用。

問他爸爸媽媽狀況，余祥銓說：「爸爸很難過，就我們兩個在房間的時候，他昨天就有跟我說他在睡前一個人的時候都會一直想到二姊，一直難過一直哭。」他說全家都一樣很想念余苑綺，他也不例外，「我睡前都一直在翻二姊的照片。」

余天稍早出現在余苑綺靈堂。（圖／鄭宜熏攝）

有沒有安慰爸爸、媽媽？余祥銓表示有跟他們說余苑綺不會希望看到兩老難過。並說媽媽李亞萍昨天有跑一趟醫院，「因為她的腳真的蠻嚴重的，其實後來都是有點起水泡，可能這幾天在榮總走太多路了，他腳本來就不好，有過敏水泡蠻嚴重，我有帶她去皮膚科看醫生。」

余祥銓整理了余苑綺的照片。（圖／鄭宜熏攝）

余祥銓看起來雙眼浮腫，是不是這幾天都沒睡好？他坦言：「對啊，真的很想二姐，但我們還是要放下 ，我有帶一些她的相片，就是追憶要用的照片拿來掃描這樣子。」他每天也都在靈堂跟請二姐說請她放心。

余祥銓受訪。（圖／鄭宜熏攝）

余祥銓還說余苑綺的女兒樂樂已經知道媽媽離開，但3歲的兒子小可愛還太小不大懂，到靈堂只是跟媽媽鞠躬一下，還懵懂問：「你們為什麼都在哭？媽媽是不是死了？」他表示孩子不太懂死掉的意思，還問說：「媽媽睡哪裡」。

余苑綺老公Gary。（圖／鄭宜熏攝）

余苑綺的告別式將在下周一（29日）早上9點，於一殯景行廳舉辦追思禮拜，余天夫婦為一圓余苑綺生前未完成的歌手夢，決定以音樂會形式進行。