歐洲股市周二繼續下跌，延續到連續第三個交易日收跌。有資料顯示歐元區企業活動收縮，投資人不安於高漲的能源價格和疲弱經濟前景。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌1.82點或0.42%，為431.35點，來到近一個月低點。

調查顯示，由於生活成本危機迫使民眾削減開支，另外供應鏈限制又對製造業造成傷害，致使歐元區八月的商業活動出現連續第二個月萎縮。

在近日較受矚目的德國方面，由於高通膨、利率上升和經濟不確定性，德國八月的經濟下行趨勢加劇。

德國八月的製造業PMI升至49.8，高於七月的49.3，也高於分析師預測的48.2。資料公布後，德國DAX指數跌0.3%。

CMC市場分析師Michael Hewson說，歐洲市場出現不佳的經濟數據，而且德國、法國、英國的製造業PMI初值都呈現萎縮。不過儘管經濟數據不佳，市場反應卻略微矛盾。

汽車股和銀行股分別上漲1.1%和0.3%。在原油價格上漲之下，油氣股也升3.2%。

由於俄羅斯上周五宣布暫停北溪一號供應3天，歐洲基準天然氣價格上漲13%，達創紀錄高價水準，並僅在一個月內就翻一倍，也達到過去10年平均價格的14倍。

分析師們指出，全球央行行長會議即將在周五展開，市場情緒緊張，並等待聯準會主席鮑爾對貨幣政策提出新看法。

在個別股票中，德國能源公司Uniper升4.0%，報6.21歐元；該公司表示，其Heyden 4號燃煤電廠將重啟發電，為未來可能電力中斷做好準備。