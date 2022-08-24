德國總理蕭茲(Olaf Scholz)帶領德國企業團訪問加拿大，周二表示，希望加拿大的液化天然氣(LNG)能有助德國百推對俄羅斯天燃氣的依賴。蕭茲並與加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)宣布成立「氫聯盟」，加速到2025年對德國輸出該潔淨燃料。德國的福斯集團和賓士汽車並與加拿大政府簽署電池材料的合作協議，加強確保鋰、鎳和鈷的來源掌握。

然而加拿大目前沒有LNG的出口終端站，但是西海岸正在建設兩個終端站。杜魯道說，正在盡一份力量，增加對全球的能源供應，加拿大也希望成為氫等潔淨能源的供應國。

杜魯道也為東海岸的大西洋沿岸建立新的LNG計畫開啟大門，但是強調此類計畫的經濟困難，需要多年時間來完成。

加拿大與德國也打算透過氫聯盟，建立跨大西洋供應走廊，同時吸引氫專案的投資。

在德國總理和企業代表團訪問加拿大期間，福斯集團和賓士與加拿大政府也簽署諒解備忘錄，雙方沒有披露財務細節。

即將離任的福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)說，電池的迅速取得和永續的提升，是集團在北美實現成長的關鍵手段。

福斯表示，計畫深化與加拿大礦業公司的合作，甚至計畫收購當地公司股份，以確保電池原材料的供應。

作為諒解備忘錄的一部分，賓士將探索與加拿大的Rock Tech鋰公司的戰略合作夥伴關係，根據該協定，該加拿大公司將從2026年起每年對賓士供應1萬噸的氫氧化鋰。