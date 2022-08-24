情緒與健康密切相關，人體的情緒劇烈變化時，心臟會嚴重受損，真可能喪命。醫師表示，除了生理因素，人在突然遭受巨大的心理壓力，會出現心碎症候群，也就是，左心室前端突然感受巨大壓力，突然變大、無法正常收縮，使心臟出現「變形」，有人會因此休克、死亡，因此保持情緒穩定相當重要。

博仁醫院副院長康志森在「健康2.0」表示，一名有三高（高血壓、高血脂、高血糖）問題，因疫情使其經營的餐飲業嚴重受創，某天該病患突然劇烈胸痛、氣喘，醫師原本認為是因血管阻塞、需立即進行心導管手術，未料其血管相當通暢，進一步檢查發現，原來是心室前端突因巨大壓力，突然變大、無法收縮，影響心臟的幫浦功能，導致左心尖處突然停止跳動，有時會造成心臟衰竭。

康志森表示，上述情況嚴重可能休克，有致命危險。由於患者會出現劇烈胸痛、氣喘、心絞痛等症狀，與心肌梗塞相當類似，因此臨床上醫師常在做心導管前，發現患者血管通暢、並未阻塞，趕緊做症狀治療，「所幸這類患者若緊急治療，多數可於數個月內恢復健康。」

心碎症候群又稱為章魚壺心肌病變，是一位日本醫師提出，因為病發時，心臟收縮形狀像是傳統捕章魚使用的壺，因而得名。( 圖/ 取自「健康2.0」)

康志森表示，心碎症候群又稱為章魚壺心肌病變，是一位日本醫師提出，因為病發時，心臟收縮形狀像是傳統捕章魚使用的壺，因而得名。起因為心室前端突然因為大量壓力，造成兒茶酚胺大量分泌，造成心臟毒性，由於心肌的神經接受體分布的不同，使其心尖處突然不會動，有時會造成心臟衰竭。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳也表示，情緒會使賀爾蒙分泌異常，例如有研究指出，生氣1小時等於熬夜6小時，會傷害全身器官；憂鬱則會傷肝，臨床常發現，肝臟疾病患者情緒易低落，而憂鬱症患者心血管疾病發生機率也較高。