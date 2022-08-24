據中國常駐聯合國代表團網站，聯合國安理會8月23日審議烏克蘭核設施安全問題，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上發言表示，有關當事方應保持最大克制，避免採取危及核安全和安保的行動。決不能讓車諾比核事故和福島核事故的慘劇重演。

耿爽說，扎波羅熱核電站近日仍在遭受炮擊。儘管炮擊尚未對核電站安全造成直接威脅，但正如國際原子能機構總幹事格羅西所說，這種情況隨時可能改變。核設施的安全和安保問題沒有試錯餘地。任何一次意外事件都可能導致嚴重的核事故，對烏克蘭和周邊國家的生態環境和公共健康造成不可挽回的後果。中方再次呼籲有關當事方保持最大克制，嚴格遵守相關國際法規定，認真落實格羅西總幹事提出的七項支柱原則，避免採取危及核安全和安保的行動，把意外風險降到最低。

耿爽表示，中方一貫支持國際原子能機構嚴格按照授權履行保障監督職責，在促進核安全、核安保問題上發揮積極作用。當前形勢下，國際原子能機構有必要盡快赴扎波羅熱核電站進行實地考察，對核設施安全和安保情況進行專業技術評估。中方注意到，俄羅斯和烏克蘭都對訪問作出積極表態。希望有關各方排除政治障礙，加強溝通協作，堅持問題導向，盡早就訪問時間和細節達成一致，讓國際原子能機構訪問團及時成行。

耿爽強調，處理核設施的安全和安保問題，必須堅持科學理性，堅持人道精神，堅持溝通合作，應當超越政治立場，超越敵對分歧，超越軍事考量。各界絕不能讓車諾比核事故和福島核事故的慘劇重演。

耿爽表示，要從根本上消除扎波羅熱核電站的核安全風險，國際社會必須以負責任的方式推動局勢緩和降溫，在外交努力和政治解決上下功夫，引導當事方重回對話談判，早日實現停火止戰。中方再次呼籲有關各方重視彼此合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的安全架構，為烏克蘭危機的妥善解決和地區持久和平穩定作出不懈努力。