小朋友準備開學，「超商雙雄」不放過返校商機，推出卡通明星對決。統一超（2912）主打鬼滅之刃，推出全店集點加價購活動，增添開學儀式感；全家則是端出小朋友最愛的汪汪隊，包括兒童安全帽、造型背包、兒童水壺等總共10款獨家正版授權周邊商品一應俱全。

暑假進入尾聲，下周即將進入開學周，家長要幫小朋友張羅開學用品，點燃返校商機。超商雙雄有備而來，統一超24日下午將正式推出鬼滅之刃精品集點送活動，包括烤土司機、吸水大毛巾、伸縮書架、伸縮證件套、自動削鉛筆機等全系列商品一次推出，預料將掀起粉絲蒐集熱潮。

全家也首次與風靡全球的兒童動畫汪汪隊合作，獨家推出集點加價購活動，將動畫中的警長阿奇、壯壯小礫、可愛天天與救援毛毛等熱門角色，化身通勤必備的兒童安全帽、上學吸睛度高的造型背包及兒童水壺、以及雨天不可或缺的兒童雨衣和造型雨傘等，總共端出10款獨家正版授權周邊商品。

統一超主管表示，超商最重要的主客群為「學生族」和「上班族」，觀察統一超約1,500萬名廣大會員、今年以來逾4億筆會員大數據顯示，不少會員偏好在統一超購買日常文具與療癒小物。尤其現在進入開學季，文具銷售將進入高峰。

瞄準開學周邊用品商機，統一超獨創在超商設置「時尚專區」，聚焦文具市集、織品、飾品等生活療癒用品系列，引進全球口碑推薦的實用好物，自2020年6月至今已複合拓展至2,215家門市，占全門市約三成，暢銷類別包含肖像玩偶、文具、髮飾、襪品等，帶動相關類別業績逐年成長約三成。趁開學季，統一超擴大時尚專區服務，自8月中起，分別針對小學、中學、大學生不同需求，推出三波段開學季預購優惠活動。

除了小朋友，統一超也看準大學生返校商機，整合旗下的i預購線上平台，推出開學季優惠，會員全站不限消費金額天天免運外，購買指定商品滿額最高15％ OPEN POINT點數回饋，首推宏碁14吋輕薄筆電優惠價9,900元、萬元有找；外宿族必備的5CM防潑水記憶摺疊床墊，只要1,099元即可宅配到家。