桃園市警察局「年輕女子」墜樓 多處挫傷骨折送醫 10:572022/08/24 中時 賴佑維 、中時新聞網、 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市警察局1名女子從4樓掉掉2樓，詳細原因還需調查。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局政風室1名女性同仁今天上午9時許，在4樓辦公室床邊墜樓，掉在2樓陽台上，初步發現手腳挫擦傷及骨折，已經送醫治療。 據了解，女子掉下時還發出驚訝叫聲，警察局員警都有聽到，才發現是同事墜樓，趕緊通報送醫，詳細墜樓原因還需調查。 艾成墜樓前4天已現異狀 教會友人曝內幕讓人心疼 知名藝人艾成驚傳墜樓 橫躺蘆洲捷運站出口當場死亡 雲縣府裝冷氣 空調工從4樓跌落傷重不治 #政風室 #桃園市警察局 #墜樓 #同事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 艾成、王瞳所屬教會發聲了！牧師曝他「周一、二還在這裡」墜樓是意外 19:372022/08/18 娛樂 中壢名店「上輝仙草」大火 2至4樓全燃燒 釀1死2傷 09:212022/08/20 社會 艾成墜樓身亡 紀寶如悲痛到無法言語 13:062022/08/17 娛樂 艾成墜樓享年40 王瞳悲痛虛脫 04:102022/08/18 娛樂新聞 苗栗縣消防局第2大隊落實救災訓練 防止桃園敬鵬事件再發生 15:372022/08/18 社會 老闆偷情人妻「辦公室當砲房」 詭辯：只是同事 要賠40萬 09:552022/08/22 社會 獨》同事沒染疫卻收「貴公司有人確診」簡訊 指揮中心解答了 11:042022/08/19 生活 艾成悲吐來台20年遺憾 鬆口最大壓力來源：覺得我很不是人 14:402022/08/17 娛樂 中壢上輝仙草惡火 老闆娘不治、老闆搶救中 13:512022/08/20 社會 詐高薪福利攏是假 詐騙女業績差賣去當娼妓 07:052022/08/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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