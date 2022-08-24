桃園市警察局政風室1名女性同仁今天上午9時許，在4樓辦公室床邊墜樓，掉在2樓陽台上，初步發現手腳挫擦傷及骨折，已經送醫治療。

據了解，女子掉下時還發出驚訝叫聲，警察局員警都有聽到，才發現是同事墜樓，趕緊通報送醫，詳細墜樓原因還需調查。