台中市長盧秀燕長期在各大民調勇奪佳績，有「藍營一姐」之稱。媒體人韋安表示，盧秀燕上任後不僅讓台中空氣品質達16年最佳，更讓iBike租借站、電動公車數量雙雙成全台第一，完成以上種種「不可能的任務」後，又將功勞全歸給台中市民，充分展現「媽媽市長」這四個字的魅力，難怪綠營始終無法動搖其聲勢。

韋安昨（23）日在臉書發表《盧秀燕的政治「密碼」》一文，內文指出，台中空污改善，達成不可能任務，盧秀燕卻把功勞歸給全體台中市民，她在臉書上寫道：「台中今年上半年的空氣品質達成16年來最優的成績，這要歸功於『市民』，因為市民很在乎，做市府的後盾，市民積極的配合政策，讓我們無後顧之憂。」

韋安分析，台中的空污治理並非只有對中火的依法嚴管，而是多角、多元化進行。為了減排污染源，在盧秀燕上任市長後，3、4百家台中的學校午膳和熱水鍋爐換新；公立殯儀館火化場（中部地區最大），也編列預算汰換火化爐，預計今年底前完成。

不僅如此，韋安強調，iBike租借站從原本的329站，目前也已建置近1200站，成全台站點最多城市；電動公車數量也是全國第一，目前共有240輛投入市區公車營運，未來將達322輛；盧市府還大力補助電動汽機車，鼓勵補助金額為六都最高，電動機車成長率達245.8%，為六都之冠。

針對以上難以達成的佳績，韋安直言，台中市民因為空污減少，看見藍天的日子多了，但他們或許沒有看到盧秀燕在幕後的堅持和承擔，因為一位「媽媽市長」最大的滿足，就是感受到眾人因她的付出，而得到快樂。