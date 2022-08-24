桃園千塘之鄉，國民黨桃園市長參選人張善政(中)提保護埤塘政策。(呂筱蟬攝)

桃園有千塘之鄉美名，國民黨桃園市長參選人張善政24日邀集中原大學前設計學院院長陳其澎，實際視察桃園埤塘並提出保護珍貴埤塘政策。他指出，桃園市近幾年埤塘面積縮減超過200萬平方公尺，審計處也有報告300多口埤塘中有100多口面積縮小，桃園市埤塘需要全面關注，要從教育、環保及科技層面做到全面守護埤塘。

張善政指出，埤塘對桃園而言有過去是農業，現在還有文化與歷史價值，但是內政部有一個報告，2013年到2019年期間，桃園埤塘面積縮減超過200萬平方公尺，大概七十幾萬坪，差不多有300多個足球場面積的大小，桃園的埤塘數量面積是在縮減之中。同樣審計處類似的報告，用衛星航照套疊，發現桃園有超過300口國家溼地，列為保護的埤塘300多口，其中100多口面積在縮小，甚至不見了。

張善政說，他的埤塘政策有3個面向，包含從教育切入，希望學校能夠儘量充分運用埤塘當做生態教育對象，老師也希望加強對埤塘相關方面的知識，而社群也要和埤塘緊密結合，而桃園的文史工作者也可將埤塘當作素材，多講述埤塘文化與歷史。

他也說，在環保面向運用科技方法監控，絕不讓不肖的分子在埤塘附近汙染環境，這屬於消極面。積極面則是推動美化埤塘，把埤塘公園化，這工作要繼續加強。最後則是以科技手段，運用無人空拍機、互聯網等，監控埤塘面積大小跟變化並監控水質，不要讓埤塘在生態、面積大小變化上有任何的障礙。

張善政強調，桃園埤塘要從部分美化拉到全面守護，台灣只有桃園有這種機會來發展這種文化特色，不能夠浪費老天給我們的好機會。