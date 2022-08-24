日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司今率團會晤立法院長游錫堃，他以台語表示「台灣有代誌、日本有代誌」，強調中國對區域的威脅，全世界都知道，台日已經形成患難見真情的友誼。游錫堃回應，期待雙方能一起到宜蘭，遠望日本的「與那國島」，見證兩國國土的親近。

「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今偕同眾議員木原稔、日本台灣交流協會副代表橫地晃等人赴立法院會晤游錫堃。

古屋圭司表示，此次訪問台灣，有機會拜會總統蔡英文、副總統賴清德等人，大家都關注中國不斷以軍機、軍艦進行文攻武嚇，全世界都很清楚中國對區域的威脅；他說，當俄羅斯侵略烏克蘭後，相信中國可能會分析其中的資訊，用來套用在台海之間，因此享有普世價值的所有國家應緊密合作。

古屋圭司表示，安倍晉三生前倡議自由開放印太，目前已經推廣到全世界，成為了世界的基準，而台日之間已形成患難見真情的友誼。他特別以台語說，「台灣有代誌、日本有代誌」。

游錫堃則表示，在台海情勢緊張之際，安倍前首相主張「台灣有事等同日本有事，等同日美同盟有事」，台灣人都非常感動。謝謝安倍前首相為台日關係奠定了深厚又良好的基礎，他的精神與情誼將永存於台灣人的心中。

游錫堃說，當前國際情勢嚴峻，俄羅斯入侵烏克蘭，撼動了既有的國際秩序；中國的擴張，也帶給民主國家諸多挑戰。感謝日本一直以來致力維持國際社會的和平繁榮，不斷公開表示台海和平穩定的重要性，並強調不容片面以武力改變印太區域現狀的立場。

游錫堃也說，期待未來有機會蒞臨他的故鄉宜蘭，遠望貴國的「與那國島」，一起見證台日兩國國土的親近。