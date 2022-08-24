殺警嫌於新竹客運站遭逮捕歸案，林信吾一下車即遭埋伏壓制。(中天新聞)

台南22日發生殺警案，兇嫌林信吾持刀殺死2名警察震驚全台，警方出動大批警力追捕，林嫌在逃亡17個小時後終於被逮，其中大群員警埋伏在新竹客運站前大片空地，突襲撲倒林嫌的畫面，讓網友大為驚呼，讚嘆「這到底是怎麼躲的啊？」

林信吾22日持刀殺了兩名前來找失竊機車的員警後，馬上騎贓車逃離，行蹤狡詐，不停換交通工具，包括計程車、火車、機車、白牌計程車、客運，直到凌晨1時許搭上和欣客運北上新竹，警方接獲情報後，凌晨4時許埋伏在新竹客運站斜對面巷弄逮到人。

林信吾落網後，警方逮人的畫面也曝光，只見兇嫌在新竹客運站下車後走在路上，經過一台黑色轎車時，突然埋伏在車內的員警開門衝出壓制他，隨後大批警力從四面八方蜂擁而上，團團把林信吾圍住，場面超壯觀，有網友就在PTT發文問「有沒有警察超會躲的八卦？」大讚太猛了，該客運站附近超級空曠，近50個警察躲起來竟然完全沒被發現，「那四個警察一起開車門的畫面也太帥了吧！警察辛苦了！respect！」

新竹客運站周遭空曠，竟埋伏了近50名員警。(翻攝自Google map)

對此，網友看了也驚呆，紛紛留言：「覺得很帥+1，部署的人好聰明」、「真解壓縮」、「覺得很會躲」、「50個警察瞬間圍上來...」、「這次很聰明50個都持槍壓制，清晨那個人還昏昏的吧」、「很厲害看起來完全沒人」、「同時衝好強，雙陳煙霧彈很成功，林完全沒戒心」。還有人表示，「感覺附近每台車裡面應該都是警察XD」、「犯嫌根本也嚇到無法反應，後來人都壓上去」、「真的尊敬警察，車內一定又熱又悶」。