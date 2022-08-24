前輩藝術家蕭如松（1922-1992）即將過一百歲冥誕，也是逝世30週年紀念，各界積極展開緬懷活動。除了新竹縣竹東鎮「蕭如松園區」的推廣活動之外，難得一見的大型遺作巡迴展，以及學術研討會，也將如火如荼展開。

該項展覽，名稱是「松色經行-蕭如松百歲冥誕紀念巡迴展」，一站在新竹竹北的「新竹縣美術館」，另一站在台中「亞洲大學現代美術館」。

蕭如松生前個性嚴謹，自律甚嚴，而他的創思卻海濶天空，在雜亂紛嚷的俗事中，展現澄澈寧靜的意境，在拮据困頓當中，以單一水彩顏料，透過技法的實驗與變化，開創出多樣性，畫風突破各種流派，自成一格，是華人藝術界罕見的清逸、高貴與典雅，靈氣逼人。

蕭如松一生，定居在客家區的新竹竹東，人丁單薄，獨子蕭正竹長年滯日行醫，目前幾乎處在斷綫失聯狀態。數年前蕭如松遺孀陳翠霞女士過世後，使得遺作的處理，受限於智慧財產權，相當不容易。

由於蕭如松在世時，低調內斂，除了先後多次參加省展、台陽展、青雲展、全省教職員美展均獲獎，得到省展免審查的認定外，未曾出國深造，一生窩居竹東鄉間，極少參與跨國際或都會型的集會結社，與各種美術運動，淵源也不深，史料記載不多。

而他的作品，曾受過蟻害以及受潮，整批破損，留下的作品不算多，若扣除課堂示範教學作品、校外速寫草作，真正在畫室沈思冥想過後加創思型作品，不到幾十幅，特別珍貴。

蕭如松的異秉天賦，獨具價值的美學靈魂，以及創作語彙，在他逝世30年後的今天，依舊引領風潮，完全不退流行，成為台灣美術史中重要瑰寶，也是錦衣夜行的遺珠。

如何深度探索他獨到的藝術理念、美學內涵，以技法的開創性，是他百年冥誕的此時此刻，被追思研究的重點，如何不以媒材（水彩）廢言，也不因他留下的美術作品不多，而窄化與低估他藝術成就。

特別是，遺孀陳翠霞女士去世，獨子蕭正竹滯日失聯，屬於藝術家與生俱來的智慧財產權，成為後人處理上的嚴重困擾。蕭正竹語焉不詳式留給遠親，以及遠親口中代表的律師事務所，只能說聊備一格，代表家屬，消極卡位，已經成為目前蕭如松遺作的美學研究與推廣上的最大障礙。公立美術館固然擁有遺作的財產權，但因遺作的創作權，未到法定的50年，還是小心翼翼，不敢借出圖檔，無法公開出版發行，在弘揚蕭如松的藝術成就上，成為致命死角。

其次，包括新竹縣政府在內，完全沒有蕭如松真跡作品，但多年以蕭如松生前長住的竹東日式宿舍區為意象，擴大開發為「蕭如松藝術園區」，立意良善地希望把蕭如松，公推為傑出客家子弟藝術家代表，作為新竹縣寶，成就地方文化積累，成為藝術橋頭堡，更成為觀光勝地。

然而，「蕭如松藝術園區」土地私人地上權的爭議，過度放大日式建築幅員、頓失蕭如松生前粗茶淡飯，以藝術為懷，儉樸樂活的日常模式與價值觀，加上，配合園區的遺作展，手中沒半張原作的「蕭如松藝術園區」，卻任由官方帶頭，印製相同尺寸複製品，許多原作在國美館或私人藏家的手中的圖式，卻出現一模一樣的複製品，充塞在「蕭如松藝術園區」內，甚至大剌剌懸掛在縣府相關辦公室內，讓人捏了一把冷汗。

蕭如松作育英才無數，桃李滿天下，許多自稱蕭家班的學生，也是偽作的來源。學生敬愛老師，以學習模仿老師創作，見怪不怪，也不在少數，市面上，畫面相似的作品充斥，（但缺乏靈魂），造成市場的紊亂與恐慌，讓先天失調（水彩媒材、圖畫紙本），後來又因相同尺寸印刷品，呈現在官方廳所，尤其學生仿作泛濫，讓蕭如松的學術探索之路，以及市場發展上，走走停停，備極艱辛。

這回新竹縣文化局李安妤，用心良苦，克服各種困難，還是趕在蕭如松9月20日，一百歲冥誕之前，推出系列紀念活動，包括「蕭如松藝術園區」的帶狀節目，期望吸引在地鄉親與藝術界愛好者，共襄盛舉。

還有攸關蕭如松學術定位與觀賞者好惡的大主軸活動，倍具意涵：

一、是百幅遺作精品展

該大展作品主要借自國美館，該館在蕭如松生前，透過典藏機制，向藝術家本人購藏的作品，總共18幅，擲地有聲，質地題材都很經典，同時也向多位重要私人藏家邀展，是精品的收藏組合，可望成為難得一見的「真跡」大滙集，值得仔細品評，一看再看。

二、學術學術研討會

共有兩場，第一場在9月3日，配合「蕭如松百年遺作展」的開幕，當天的下午由3位學者廖新田、潘襎與龔詩文，發表論文，並邀請黃進龍、黃光男與林保堯等，作引言人，這些學者專家，來頭不小，但他們不是外界熟悉的蕭如松研究者，大家非常期待他們對蕭如松的再發現，以及提出嶄新論述。

論文內容分別是：廖新田的「百年松風，如何聽濤？蕭如松藝評考察與臺灣美術史」、潘襎的「蕭如松的場所美學——孤獨者的藝道三昧」以及龔詩文的「神秘的光線畫家蕭如松」。

另一場則安排在9月17日，當天也有蕭如松在地配合活動，同時由台灣美術史權威學者顏娟英就蕭如松美術史地位，提出論述。曾在任職北美館期間，最早研究與策劃蕭如松展覽的南美館長林育淳，共同擔綱，也是精彩可期。

「蕭如松百歲冥誕遺作展」在新竹之後，已年底移師到台中「亞洲大學現代美術館」，是否還往其他美術館再延伸，還在推敲中。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：蕭如松百歲冥誕紀念活動截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。