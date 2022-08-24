高雄市專門為銀髮族量身訂作的「雄健康銀髮健身俱樂部」，23日在亞望沙龍銀髮健身俱樂部舉行聯合啟動儀式，市長陳其邁出席與樂齡族開心活動，廣邀長輩健身練肌力，宣示市府將努力達成一行政中心一住宿型機構、一國中學區一日照中心、一行政區一健康俱樂部的目標，全面照顧長者，落實在地養老。

啟動儀式中，陳其邁手持鼓棒、結合瑜珈球，與美濃幸福俱樂部長者一同表演戰鼓，隨著輕快音樂節奏，融入體適能運動，現場氣氛歡樂有趣。隨後，他也上樓體驗俱樂部健身器材，參觀專為銀髮族規劃設計的運動方式，並與在場長輩們話家常，鼓勵大家越動越健康。

陳其邁致詞時說：感謝市議會議員們不分黨派，對於社區長照資源及健康促進的質詢與關心，以及對長輩照護預算上的支持，這兩年推動在地養老、布建社區長照機構，都有很大進步，代表促進健康、在地養老獲得社會共識。也感謝國健署在經費上支持，強調預防醫學中三段五級的重要性，包括初級預防健康促進、早期診斷早期治療、減少疾病的危害擴散，從預防醫學的角度來看，受到最好的照顧、社會成本也最低，提早投資有必要性，他說身為公衛市長，就是要落實三段五級，並且透過社區的力量及支持系統，提供長輩的身體、心理最好的照顧。

多位關心樂齡族議題的民意代表及候選人也一同參加啟動儀式，前鎮小港市議員候選人黃彥毓就表示，高齡化社會現象是全世界的趨勢，如何在地養老可以說是非常重要的問題，高雄市65歲以上人口占17.9％，目前共有10處銀髮健身俱樂部為五都第一、93處的日照中心、520處的社會關懷據點、240個住宿型機構 ，希望能面對高齡化社會挑戰，落實在地養老，讓長輩們在社區受到最好照顧。

因應高齡社會、平均餘命增加，但不健康需被照顧年數長達8.5年，高市府持續佈建長照資源，同時積極規劃進入長照前的預防及延緩老化政策，自109年起積極爭取中央經費，結合運動中心、社區據點及醫療機構等場域設置「銀髮健身俱樂部」，主要聚焦在肌力訓練，維持自主生活能力，今年成功爭取8處，目前全市已有10處，目標逐步普及化。