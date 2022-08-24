台北市長選戰打得火熱，民進黨台北市長參選人陳時中24日出席內科千人捐血活動，強碰市長柯文哲，和即將宣布參選的現任副市長黃珊珊，北市選將中獨缺國民黨參選人蔣萬安，據悉蔣今日決定「回防」立法院，也讓柯文哲酸說「應該是避戰啦，要勇敢！」

上午活動開始前，黃珊珊率先抵達會場，再來依序是陳時中、柯文哲，3人時間各自錯開。陳時中會前受訪時被問及，是否想重踩黃珊珊的內湖本命區，他表示，選舉時每位候選人都各有支持者，參與各場地活動也是想表達對地方的關心，「各個候選人都會這樣做，這是良心競爭」。

上台後陳和柯、黃中間隔著內科發展協會理事長廖全平，加上會場音樂聲、鼓聲不斷，因此雙方沒有太多互動。柯致詞時還說，自己出門前得知有3個市長候選人要來，「但臨時有一個（蔣萬安）沒有來，不過至少還有2個。」

活動結束後，媒體追問陳時中是否有和柯、黃互動，他說，自己和柯有眼神交集，但因為人很多，只有和黃珊珊握手打招呼，沒有相互交談。

另一方面，柯文哲被問到蔣萬安今日回防立法院因此缺席捐血活動時，他酸說「應該是避戰啦，要勇敢，不可以走。」黃珊珊則強調，這是正常的公益活動，歡迎所有市民參加，也說不要每天想著戰爭，要平常心看待，希望大家來捐血而不是來做口水。