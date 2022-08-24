香港資深女星趙雅芝1992年在電視劇《新白娘子傳奇》完美詮釋千年蛇精「白素貞」，並以絕美顏值和精湛演技，讓她擁有「最美白娘子」的美名，儘管時光流逝，趙雅芝仍是保養得宜的美魔女，就算她在街頭打籃球運動，依舊無損趙雅芝的仙氣美貌，完全看不出已是67歲的熟女。

趙雅芝日前在微博曬出一系列打籃球照，身穿白色上衣、及膝花紋褲子，腳踩運動鞋打籃球，手長腳長的趙雅芝活力滿滿，運球、投球樣樣來，流汗運動依舊無損趙雅芝的仙氣美貌，完全看不出她已是67歲的熟女。

趙雅芝運球、投球樣樣來。（圖／取材自趙雅芝微博）

運動依舊無損趙雅芝的美貌。（圖／取材自趙雅芝微博）

趙雅芝打籃球架式十足，她也直呼：「夏盡秋至，堅持鍛鍊，放鬆身心」，凍齡美貌更是讓網大讚：「打籃球也這麼迷人」、「姐姐狀態也太好了吧」、「身材真是不錯」、「趙雅芝是真的不老阿」，留言滿是好評。

雖然趙雅芝近年作品減少，親民的她仍不時在網上和粉絲互動，保養得宜的外貌，也獲外界讚她是「優雅老去」、「美一輩子」，而趙雅芝去年底生日談到自己年齡時，她也霸氣說：「何懼時光流逝，數字而已」，正能量看待67歲。