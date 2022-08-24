余天女兒余苑綺8年前罹患直腸癌，抗癌8年歷經多次復發，仍不敵病魔辭世，享年39歲，曾演出過《戲說台灣》系列走紅的女星易淑寬先前也因癌症所苦，被確診罹患子宮原位癌、暴瘦28公斤，最近她受訪回憶當時做過3次化療，每次都生不如死，聽聞余苑綺做了70次，她惋惜說：「那她（余苑綺）真的好勇敢，太佩服了」。

67歲資深女星易淑寬是電視螢幕上的常見面孔，演過《台灣靈異事件》、《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等，過去她受訪透露當年靠著廟會、晚會、工地秀賺了不少錢，自己雖非A咖女星，當時月收入竟高達3、40萬，數錢數到手軟，甚至沒時間將錢存進銀行，自曝晚上有時就直接睡在鈔票上，「做夢都會笑」。

近年她將重心放在遊覽車銷售事業，一度因為疫情衝擊影響，幸好近來生意又轉好，去年還榮升全球商聯會總督導職務，可見賺錢功力一流。但私下她家庭生活坎坷，2014年兒子因涉及殺警案判刑9年，當時她落淚道歉沒把孩子管好，2019年兒子入獄後，她化小愛為大愛，常出面開導中輟生，漸漸有不少中輟生孩子都將她視為心靈導師，平時暱稱易淑寬為「二媽」，今年母親節她雖沒有兒子陪伴，依舊陸續收到11顆蛋糕，讓她非常感動這些乾兒子的好意。

據《自由時報》報導，易淑寬過去因內分泌失調吃太多止痛藥，某次血崩才檢查出是得到子宮原位癌，做了3次化療後幸運再次獲得健康，沒再復發，最近聽聞余苑綺的事，讓她這個一度因癌症所苦的過來人感慨萬千，心疼她做了70次化療，未料最後仍與世長辭，她回憶當時每做一次化療都有如地獄，想吐睡不著、又無法進食，整個人因此憔悴暴瘦，真的太痛苦生不如死。