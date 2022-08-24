歌手艾成8月17日上午辭世，享年40歲。家屬親友今（24日）下午1時30分在台北市立第一殯儀館景行廳舉辦2小時的「超乎想像 艾成了」追思音樂會，為一生熱愛音樂及表演的艾成完成想開演唱會的夢想。由於艾成早就計劃好9月3日要帶已結婚登記2年的王瞳一起回馬來西亞，並在當地舉辦溫馨婚禮，據悉，王瞳連日來反覆看著艾成傳給她最後的訊息，上面寫著：「老婆我愛你。」今也打算穿上艾成日前買給她、要讓她在大馬海邊美美留影的新衣服，穿戴著艾成的愛送他最後一程。

艾成與王瞳愛情長跑多年，陪伴彼此走過人生風雨與低潮、相互扶持10年，痛失摯愛的王瞳連日來仍悲痛不已。追思音樂會由教會與艾成老友張芸京等人共同籌辦，對於艾成後事安排，王瞳曾向友人透露她只希望盡力做到一切安好圓滿。

王瞳除了為追思音樂會取名「超乎想像 艾成了」，並忍悲為亡夫挑選遺照，那是艾成2019年參加教會耶誕跨年晚會表演時所拍攝，王瞳最後選定這一張，紀念艾成在舞台上發光的樣子，且手上拿的麥克風正是艾成生前最愛的SM58，身上的白色西裝就像是兩人本來約定卻未能完成的婚禮所要穿的白色西裝，每一個細節與想法，都透露出王瞳對艾成的深深思念。

今年是艾成來台20週年，他早已規劃了紀念演唱會，和張芸京一起錄製的專輯也已經完成，就連MV都已經拍好。此外，艾成也計畫和王瞳開網路節目，將以自己品牌推出新產品，一切即將展開新氣象之際，竟突然撒手人寰，留下許多遺憾。

由於艾成最大的夢想就是希望站上音樂最高殿堂舉辦演唱會，由哈利路亞家教會主導籌辦的追思音樂會將安排艾成多首創作歌曲，如同他個人演唱會。其中有2大段演藝圈的相關表演，包括艾成在台灣出道的選秀節目《超級偶像》評審黃國倫老師及歌手們的大合唱，以及第一部艾成主演的戲劇《新兵日記》演員群合體重現經典。《超級偶像》與《新兵日記》都是艾成在演藝圈很重要的歷程，好友們的演出將送給艾成最深的懷念與祝福。艾成的老婆王瞳、來自馬來西亞古晉的家人、演藝圈好友以及教會弟兄姊妹都會參加追思會，並在民視協助下透過YT、FB網路直播，讓無法到場的粉絲歌迷也能參與。