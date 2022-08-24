民眾黨新竹市長參選人高虹安23日接待近日來台參訪的美國史丹佛大學胡佛研究所訪團，和美方13位產官軍學界訪團成員，針對國際情勢、產業需求、供應鏈安全、地方治理等議題交換意見，​高虹安全程以英文交流​，也笑稱自己的英語能力「寶刀未老」。

針對美方關心台灣如何保護核心資產，如技術人才等，高虹安提到，台灣應盤點國安重點領域，諮詢產業實務經驗專家，畫定技術交流界線，不同產業特性給予不同規範和協助，在保護技術資產和產業經濟利益間取得平衡。而高科技人才挖角問題，今年立法院也通過經濟間諜罪修法，防止國家關鍵核心技術遭侵害。

美國近年提出晶片法案，試圖將包含台積電等半導體業引導至美國設廠生產並禁止赴陸設廠，高虹安也在會中提到，台灣半導體產業並不能只看晶片廠，而是有著完整的產業鏈。如設在竹科的半導體廠，可能從桃園、新竹、苗栗、甚至台中，有他各類上下游供應商和服務商。

她認為，唯有在成熟的產業生態系中，才能維持最高的生產力和競爭力，光是要求台積電或個別的半導體廠到美國落地設廠，效益有限，而配合的上下游產業鏈若要跟著移出，人力成本勢必難以維持競爭力。

訪團代表也特別針對台灣的能源安全和永續政策提問，高虹安認為，政府的能源藍圖在規畫和執行上，嚴重偏離現實和預定進度，確實是產業競爭力的隱憂，必須現在就重視並檢討對策。

會議尾聲參訪團也關心新竹市選情，雙方討論了包含新竹市人口結構年輕化、高生育率、高所得等特性，形塑特別的城市輪廓。高虹安也指出，除了產業經濟發展外，新竹市民也非常重視交通、教育、永續等議題。

尤其，科技產業脫離不了人才，產業園區周邊的城市也必須要努力，高虹安說，建立友善的生活環境和基礎建設，打造宜居城市，也是幫助高科技產業徵才、留才的關鍵，這也是她參選新竹市長的重要工作。